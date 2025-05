​Soutien à la presse : E-media salue l’appui financier de l’ADPME pour sa restructuration numérique

Le groupe E-media Invest a exprimé sa reconnaissance envers l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), à travers une note d’information publiée ce mardi, pour le soutien accordé dans le cadre de son programme de restructuration et de relance.



Dans le cadre d’une initiative visant à accompagner les médias sénégalais dans leur redéploiement et leur croissance, l’ADPME a mis en place une ligne de crédit destinée à douze organes de presse, dont E-media, sélectionnés pour la pertinence de leurs projets et leur conformité aux critères établis par l’agence.



E-media a ainsi été déclaré éligible à une subvention de 32 millions de F.CFA, montant destiné à soutenir sa transition numérique. Le groupe prévoit de réorganiser son segment digital, d’accélérer sa stratégie de digitalisation et de renforcer les compétences de ses équipes à travers des programmes de formation et de requalification adaptés aux nouvelles exigences technologiques.



La Direction d’E-media a toutefois précisé qu’il ne s’agissait « nullement d’un décaissement direct, encore moins d’un encaissement », mais bien d’un financement structuré, remboursable, et sous la supervision stricte d’un expert désigné par l’ADPME.



Se réjouissant de cette "opportunité stratégique", la Direction Générale a encouragé ses collaborateurs à maintenir leur engagement et leur mobilisation, dans un contexte qu’elle qualifie de "période d’épreuves" pour le groupe.