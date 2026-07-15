​Surveillance électronique : Lat Diop peut désormais circuler librement de 5 h à 21 h

Les conditions du régime de surveillance électronique imposé à l’ancien ministre Lat Diop ont été assouplies. Selon de nouvelles dispositions, les restrictions liées au port de son bracelet électronique ne s’appliquent plus que dans la tranche horaire allant de 21 heures à 5 heures du matin.



En conséquence, l’intéressé est désormais autorisé à circuler librement chaque jour entre 5 heures et 21 heures.







Pour rappel, l’ancien Directeur de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase) est poursuivi pour « détournement présumé de deniers publics d’un montant de plus de 8 milliards FCFA ». Lat Diop a passé quatre mois en détention avant que le Pool judiciaire et financier ne lui accorde le 12 août 2025, une liberté provisoire sous surveillance électronique.



Mais le Parquet général avait formé un pourvoi. La Cour suprême l’avait rejeté le 6 novembre 2025, confirmant ainsi sa remise en liberté.

