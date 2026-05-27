​Tabaski 2026 : un surplus de 12 675 moutons enregistré dans la région de Kolda

La région de Kolda affiche un excédent de 12 675 moutons à quelques heures de la célébration de la Tabaski prévue demain jeudi 28 mai pour la majorité des musulmans. L’annonce a été faite ce mardi 26 mai par le directeur régional de l’Élevage, Mamadou Lamine Diallo, lors d’un point de situation consacré à l’approvisionnement du marché en bétail.



Selon le responsable régional, toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne disponibilité des moutons dans les différents points de vente de la région. Il a notamment indiqué que l’État du Sénégal, à travers le Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB), a financé 19 projets destinés à renforcer l’offre en moutons de Tabaski.



« Plus de 20 millions de francs CFA ont été mobilisés pour accompagner ces projets », a précisé l’inspecteur régional de l’Élevage et des Productions animales.



Mamadou Lamine Diallo s’est également réjoui de l’arrivée massive des éleveurs venus du nord du pays ainsi que de la région de Tambacounda, contribuant ainsi à renforcer l’approvisionnement des marchés de Kolda.



Le directeur régional de l’Élevage a par ailleurs salué l’implication des différents services techniques de l’État. Selon lui, leur accompagnement a permis d’assurer l’électrification des sites de vente, le renforcement de la sécurité ainsi que l’approvisionnement en eau dans les différents foirails et points de commercialisation du bétail.



Les autorités se veulent ainsi rassurantes quant à la disponibilité du cheptel destiné à satisfaire la demande des ménages estimée cette annee à 25 000 têtes.