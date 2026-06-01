​Témento Samba : des jeunes filles sensibilisées sur l’hygiène menstruelle et leur autonomisation

Le village de Témento Samba, dans le département de Kolda (sud), a accueilli samedi dernier une importante activité de sensibilisation consacrée à l’hygiène menstruelle et à l’autonomisation des filles. L’initiative a été menée par Bocar Baldé, Pair Éducateur, ambassadeur de la masculinité positive et VIP Déclic, en collaboration avec l’équipe locale et avec l’accompagnement du Centre Conseil Adolescent (CCA) de Kolda.



Cette rencontre a permis de renforcer les connaissances des participantes sur les questions liées à la santé menstruelle, souvent entourées de tabous et de préjugés. À travers des échanges interactifs, les jeunes filles ont été informées sur les bonnes pratiques d’hygiène, l’utilisation adéquate des protections menstruelles ainsi que les méthodes de gestion des douleurs liées aux règles.



Prenant la parole devant les participantes, Bocar Baldé a insisté sur la nécessité de changer les perceptions autour des menstruations et de promouvoir les droits des filles à l’éducation et à l’épanouissement.



« Les règles ne doivent jamais être un frein à l’école, au sport ou aux rêves. Ton corps change, c’est normal. Tu n’as pas à avoir peur ni à manquer l’école à cause de tes règles », a-t-il déclaré.



Poursuivant son intervention, il a rappelé aux jeunes filles leur droit à une information fiable et à un accompagnement adapté. « Tu as le droit d’être informée et soutenue », a-t-il souligné, lançant ainsi un appel à briser le silence et les tabous qui entourent encore la menstruation dans de nombreuses communautés.



Au-delà de l’aspect sanitaire, cette activité s’inscrit dans une dynamique d’autonomisation des filles en leur donnant les outils nécessaires pour mieux comprendre leur corps, renforcer leur confiance en elles et poursuivre sereinement leur parcours scolaire.



Les organisateurs ont salué l’engagement des participantes et réaffirmé leur volonté de multiplier ce type d’actions de proximité afin de promouvoir la santé reproductive et le bien-être des adolescentes dans les localités rurales du département de Kolda.