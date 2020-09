​Tendance baissière de la Covid : Dr Marie Khemess relativise et met en garde contre un quelconque relâchement

La baisse des chiffres de la pandémie de Covid-19, notée depuis plus deux semaines au Sénégal, pourrait être maintenue à condition que les populations continuent de respecter les gestes barrières. Tel est l’avis du Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, directrice générale de la Santé publique, par ailleurs présidente du Comité national de gestion des épidémies.



" Effectivement depuis deux à trois semaines nous notons une tendance baissière. Mais nous tendons à relativiser cette baisse. Parce qu’il faut dire par-ci, par-là que nous avons toujours les déterminants de la maladie qui sont là. Nous demandons un renforcement du système de surveillance et aux populations de respecter des gestes barrières", soutient-elle sur les ondes de Rfm.



Poursuivant, Dr Marie Khemesse souligne que cette baisse pourrait être le fruit des stratégies adoptées par les services sanitaires. "Nous pensons, et actuellement c'est en train d'être vérifié, que note stratégie qui a été mise en place à savoir: disposer sur l’ensemble du territoire sénégalais, des centres de traitement des épidémies, continuer le système de surveillance épidémiologique avec un renforcement au niveau de toutes les frontières aériennes maritimes et terrestres, mais également cette stratégie qui consistait à dépister le maximum de personnes, les hospitaliser quand ils sont positifs et la prise en charge des cas contacts nous a permis aujourd’hui de contenir l’épidémie", souligne t-elle.