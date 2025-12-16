Hajj 2026 : Kaolack se dote d’un pôle régional de pèlerinage

La région de Kaolack va désormais abriter un pôle régional dédié aux opérations préparatoires du pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, dans le cadre de l’organisation du Hajj 2026. Cette initiative est portée par la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam (DGP) et s’inscrit dans la politique de décentralisation des formalités liées au pèlerinage, conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays.L’ouverture de ce pôle régional vise à prendre en charge l’ensemble des démarches nécessaires à l’enrôlement des futurs pèlerins, notamment les « formalités administratives, les visites médicales d’aptitude, la vaccination et les autres procédures obligatoires ». L’objectif est de rapprocher l’administration des populations et d’éviter aux pèlerins de la région du Sine Saloum des déplacements jugés contraignants vers Dakar.Dans cette perspective, l’adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Camara, a reçu, le lundi 15 décembre 2025, à la gouvernance, une délégation de la DGP conduite par le délégué général au pèlerinage, le général Mamadou Gaye. Les échanges ont porté sur « les modalités d’ouverture et de fonctionnement du pôle régional de Kaolack », en vue d’assurer une gestion plus efficace et fluide des opérations d’enrôlement.Avec cette nouvelle implantation, Kaolack devient la sixième région du Sénégal à disposer d’un pôle régional de pèlerinage, après Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda et Diourbel, ce dernier ayant été délocalisé à Touba en raison du « fort potentiel de pèlerins de la cité religieuse ».Les pôles régionaux sont placés sous la supervision directe des gouverneurs de région et regroupent l’ensemble des services déconcentrés de l’État impliqués dans l’organisation du Hajj, notamment la police, la gendarmerie, les services régionaux de la santé et de l’hygiène, ainsi que la Banque islamique du Sénégal. Ils sont coordonnés par des responsables nommés par la Délégation générale au Pèlerinage, dans le but d’assurer une prise en charge de proximité des futurs pèlerins.