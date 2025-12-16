Keur Massar : un réseau de trafic de cocaïne et de faux billets démantelé

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a mené, le dimanche 14 décembre 2025, une opération ayant abouti au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dure et de faux billets tenu par des Bissau-guinéens, actif à Keur Massar, et à l’interpellation de trois (03) individus, informe la Gendarmerie nationale.
Selon la même source, l’opération a été déclenchée à la suite d’un recoupement d’informations, les gendarmes ont mis les suspects sous surveillance avant de déclencher une intervention ciblée.
Cette opération a permis la saisie de:
- 25 kilogrammes de cocaïne, conditionnés dans des paquets d’un (01) kilogramme, pour une contre valeur globale estimée à un milliard deux cent cinquante millions de francs CFA (1 250 000 000) francs CFA ;
- 04 paquets de haschisch de 100 grammes, évalués à 400 000 francs CFA ;
- 45 grammes d’ecstasy, d’une valeur estimée à 315 000 francs CFA ;
- un véhicule ;
- des paquets de billets (faux billets de banque).
