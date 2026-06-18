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​Tension à la TDS-SA : Les syndicats haussent le ton et annoncent une mobilisation imminente



​Tension à la TDS-SA : Les syndicats haussent le ton et annoncent une mobilisation imminente
Les bureaux du SYNPICS et du SYNPAP de la TDS-SA dénoncent « avec la plus grande fermeté » une série de « tentatives d'intimidation et de pression » visant les représentants du personnel.

Dans un communiqué, ces organisations syndicales pointent notamment du doigt la Direction Générale, qui a engagé une « procédure de citation directe » contre Ngor Diouf, Secrétaire Général du SYNPAP, à la suite d'un point de presse tenu le 11 juin dernier sur la situation de l'entreprise.

Par ailleurs, les syndicats s'inquiètent de l'écartement suspect de Modou Ndao, un « agent très expérimenté et professionnel », d'une mission importante.

Face à ce climat social qu'ils jugent « particulièrement préoccupant » en raison d'une absence de réponse aux alertes sur la gouvernance et les conditions de travail depuis deux ans, le SYNPICS et le SYNPAP sollicitent « l'intervention urgente des autorités compétentes » pour garantir le respect des libertés syndicales.

En guise de riposte, les syndicats appellent les travailleurs à rester « unis, mobilisés et solidaires ». Ils annoncent le déploiement prochain d'un plan d'actions syndicales, incluant notamment un sit-in et le port du brassard rouge, afin de défendre les intérêts du personnel et l'avenir de la TDS-SA.
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Fodé Bakary Camara

Jeudi 18 Juin 2026 - 15:25


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