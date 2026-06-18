​Tension à la TDS-SA : Les syndicats haussent le ton et annoncent une mobilisation imminente

Les bureaux du SYNPICS et du SYNPAP de la TDS-SA dénoncent « avec la plus grande fermeté » une série de « tentatives d'intimidation et de pression » visant les représentants du personnel.



Dans un communiqué, ces organisations syndicales pointent notamment du doigt la Direction Générale, qui a engagé une « procédure de citation directe » contre Ngor Diouf, Secrétaire Général du SYNPAP, à la suite d'un point de presse tenu le 11 juin dernier sur la situation de l'entreprise.



Par ailleurs, les syndicats s'inquiètent de l'écartement suspect de Modou Ndao, un « agent très expérimenté et professionnel », d'une mission importante.



Face à ce climat social qu'ils jugent « particulièrement préoccupant » en raison d'une absence de réponse aux alertes sur la gouvernance et les conditions de travail depuis deux ans, le SYNPICS et le SYNPAP sollicitent « l'intervention urgente des autorités compétentes » pour garantir le respect des libertés syndicales.



En guise de riposte, les syndicats appellent les travailleurs à rester « unis, mobilisés et solidaires ». Ils annoncent le déploiement prochain d'un plan d'actions syndicales, incluant notamment un sit-in et le port du brassard rouge, afin de défendre les intérêts du personnel et l'avenir de la TDS-SA.