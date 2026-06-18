Commerce : le ministère lance un projet de 5 milliards FCFA pour créer 2000 boutiques de référence

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé un atelier pour structurer le commerce de proximité. Cet événement a réuni les acteurs de la chaîne de valeur pour le lancement d'une boutique de référence. Le ministre a annoncé une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour financer ce projet au Sénégal.
Ce financement vise à installer un « réseau de 2000 boutiques de référence sur l'ensemble du territoire national ». À terme, le projet cible l'intégration globale du secteur de la distribution, qui compte environ « 100 000 boutiques dans le pays », de la supérette à l'hypermarché. Ces points de vente seront approvisionnés par une « centrale d'achat collective et encadrés par une référentielle qualité commune », selon le ministre de tutelle.
Le projet prévoit la création d'une société anonyme pour gérer la centrale d'achat. « L'essentiel des actions appartiendra aux commerçants, supermarchés et boutiquiers membres, qui décideront des orientations », a indiqué Serigne Gueye Diop. L'État sénégalais sera un actionnaire minoritaire au sein de cette structure, avec une participation limitée à un maximum de 25%. Les propositions issues de cet atelier serviront à affiner la mise en œuvre concrète du programme.
Ce financement vise à installer un « réseau de 2000 boutiques de référence sur l'ensemble du territoire national ». À terme, le projet cible l'intégration globale du secteur de la distribution, qui compte environ « 100 000 boutiques dans le pays », de la supérette à l'hypermarché. Ces points de vente seront approvisionnés par une « centrale d'achat collective et encadrés par une référentielle qualité commune », selon le ministre de tutelle.
Le projet prévoit la création d'une société anonyme pour gérer la centrale d'achat. « L'essentiel des actions appartiendra aux commerçants, supermarchés et boutiquiers membres, qui décideront des orientations », a indiqué Serigne Gueye Diop. L'État sénégalais sera un actionnaire minoritaire au sein de cette structure, avec une participation limitée à un maximum de 25%. Les propositions issues de cet atelier serviront à affiner la mise en œuvre concrète du programme.
Autres articles
-
Conférence d’Accra sur la traite transatlantique : Diomaye Faye plaide pour «la justice réparatrice»
-
Sénégal : Tahirou Sarr défend la ministre Djirèye Clothilde Coly face aux critiques sur son apparence
-
Sénégal : Aminata Touré apporte son soutien à la ministre Djirèye Clotilde Coly, victime d’attaques sexistes
-
Cheikh Tidiane Diouf (juriste): «Au Sénégal, aucune juridiction n’est compétente pour statuer sur les actes du parlement»
-
« dette cachée » et succession : Les confidences de Mamadou Faye, président sortant de la Cour des comptes