Commerce : le ministère lance un projet de 5 milliards FCFA pour créer 2000 boutiques de référence

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé un atelier pour structurer le commerce de proximité. Cet événement a réuni les acteurs de la chaîne de valeur pour le lancement d'une boutique de référence. Le ministre a annoncé une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour financer ce projet au Sénégal.



Ce financement vise à installer un « réseau de 2000 boutiques de référence sur l'ensemble du territoire national ». À terme, le projet cible l'intégration globale du secteur de la distribution, qui compte environ « 100 000 boutiques dans le pays », de la supérette à l'hypermarché. Ces points de vente seront approvisionnés par une « centrale d'achat collective et encadrés par une référentielle qualité commune », selon le ministre de tutelle.



Le projet prévoit la création d'une société anonyme pour gérer la centrale d'achat. « L'essentiel des actions appartiendra aux commerçants, supermarchés et boutiquiers membres, qui décideront des orientations », a indiqué Serigne Gueye Diop. L'État sénégalais sera un actionnaire minoritaire au sein de cette structure, avec une participation limitée à un maximum de 25%. Les propositions issues de cet atelier serviront à affiner la mise en œuvre concrète du programme.