Soumbédioune : 13 migrants clandestins interpellés, un réseau de passeurs démantelé

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le mardi 16 juin 2026 aux environs de 02 heures du matin, à l’interpellation de 13 migrants clandestins à la plage de Soumbédioune.



Alerté par une source digne de foi, le Commissariat de la Médina a été informé de la présence suspecte d'un groupe d'individus rassemblés sur la plage de Soumbédioune, dans l'attente d'une embarcation devant les acheminer vers l'Espagne. Un transport de sécurisation et de vérification a immédiatement été effectué sur les lieux.



Selon la Police nationale, un transport de sécurisation et de vérification a immédiatement été effectué sur les lieux. Sur place, les policiers ont découvert les candidats regroupés aux abords du cimetière de Soumbédioune, munis de leurs bagages, dans l'attente du capitaine de l'embarcation.



Interrogés sommairement, les mis en cause ont solidairement déclaré avoir versé chacun la somme de cinq cent mille (500 000) FCFA pour financer leur voyage.



Selon les déclarations des candidats, le convoyeur leur avait initialement donné rendez-vous vers 20 heures sur les rives de la plage de la Porte du Millénaire pour le grand départ. Après plusieurs heures d’attente infructueuse, ce dernier ne s’est pas présenté.



Poursuivant les interrogatoires, deux (02) individus identifiés comme faisant partie du réseau des organisateurs ont révélé que le capitaine de l’embarcation serait domicilié dans le quartier de la Médina.



Les treize (13) migrants ont été conduits au poste avant d'être mis à la disposition de la Division nationale la Lutte contre le Trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT). Les investigations se poursuivent.