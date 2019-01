​Tension politique : L’Archevêque de Dakar appelle au calme et à la sérénité

«Tout engagement politique véritable est une forme éminente de charité par laquelle nous devons œuvrer pour préserver la cohésion sociale et la paix». C’est la conviction de l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye qui a fait face à la presse. Il invite les populations au calme et à plus de sérénité devant les enjeux des élections.



«Dans la diversité des choix, sachons rester sereins. Que nos pensées, paroles et gestes créent une mentalité et une culture de paix, (…). Nous appelons à la conscience citoyenne de tous, surtout les acteurs politiques, pour adopter des comportements responsables véridiques, en vue d’une élection crédible, transparente et paisible, (…) », déclare-t-il.