​Thiaroye Gare : un homme se tranche la gorge avec un couteau pour…

Un cultivateur de profession, M. Dia, âgé de 42 ans a utilisé une méthode horrible pour mettre fin aux souffrances de sa longue maladie. le sieur Dia a alors guetté les heures creuses de la nuit d'avant-hier (samedi) pour se trancher la gorge avec un couteau. Les faits se sont déroulés dans le quartier Fass 3 de Thiaroye gare, en banlieue dakaroise, a indiqué les Échos.



Selon le journal, Mamour Dia souffrait d'une longue maladie liée à de récurrentes céphalées atroces et suivait un traitement à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba et à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de la même ville religieuse. Mais, face à la persistance de la pathologie, le cultivateur, accompagné de sa deuxième épouse, décide de quitter son domicile conjugal, sis au village dénommé Sam Fall de Touba, pour venir s'installer au quartier Fass 3 dans la commune de Thiaroye gare, puis continuait son traitement dans un hôpital au plateau médical relevé à Dakar.



Vendredi 22 août dernier, après le dîner, Sarr Ndiaye, la deuxième épouse, attrape une brusque fièvre et se tortille de douleurs. Son mari Dia vole à son secours et essaie de calmer la brusque poussée de fièvre. Le couple se retire ensuite dans leur chambre conjugale et s'endort. Mais, au petit matin, « vers 6h, la jeune femme se réveille en sursaut lorsqu'elle entend dans son sommeil des bruits étranges dans la chambre. A peine ouvre-t-elle les yeux que Sarr Ndiaye voit son mari agonisant, allongé au sol, la gorge tranchée, se vidant de son sang et tenant encore un couteau à la main », a rapporté Les Échos.



Terrifiée par la scène d'horreur, la jeune femme bondit de son matelas posé à même le sol et s'empresse alors d'ouvrir la porte de leur chambre conjugale. Elle hurle de toutes ses forces et alerte les membres de la famille dans la maison. Ces derniers sortent en catastrophe de leurs chambres respectives et viennent aux nouvelles. Ils tombent des nues lorsqu'ils constatent la boucherie dans la pièce. Ils se gardent cependant de toucher au corps sans vie du cultivateur et alertent les limiers du commissariat d'arrondissement de la localité. Ces derniers arrivent dans la maison mortuaire et délimitent le périmètre du lieu de la tragédie. « A l'examen visuel, ils constatent que le défunt cultivateur était torse nu, portait une culotte en jean et avait la gorge tranchée, saignant en abondance, et était couché sur le dos à proximité d'un matelas à même le sol », a-t-il poursuivi.



Interrogée sur procès-verbal, Sarr Ndiaye, deuxième épouse du défunt, déroule les derniers instants de vie de son mari et confirme les récurrentes céphałées aiguës de ce dernier. Elle a été confortée dans sa déposition sur Pv par sa belle- sœur, Rokhaya Dia, et le vieil Omar Kébé, père adoptif du présumé suicidaire. Ils ont ensuite déposé le dossier médical de celui-ci; un dossier constitué d'une carte de rendez-vous à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, de trois bulletins d'examen pour douleur thoracique et céphalées chroniques, du scanner bral ainsi qu'un lot d'ordonnances. Le dossier a été délivré à l'hôpital Cheikh Ahmadoul



Le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à l'hôpital pour les besoins d'une autopsie. De la même manière, le couteau (arme du suicide) trouvé dans la chambre conjugale et le dossier médical du défunt ont été mis sous scellés pour les besoins de l'enquête de police. En attendant d'être édifié par les conclusions de l'autopsie, l'affaire charrie des commentaires et autres supputations dans le quartier Fass 3 de Thiaroye gare, a conclu les Echos.