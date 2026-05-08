​Thiaroye : une femme de 75 ans arrêtée dans une affaire de tentative de meurtre et vol avec violences

A Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, K. Sène, âgée de 75 ans, a été arrêtée puis déférée au parquet dans une affaire mêlant violences, tentative de meurtre et vol en réunion visant un jeune homme de 27 ans, identifié comme S. Ndiaye.



Selon Libération, les faits remontent à la nuit du 8 avril 2026. Alertés vers 23 heures, les policiers du commissariat de Thiaroye se sont rendus au quartier Saliou Ndiar, où ils ont découvert la victime grièvement blessée à la tête après avoir été frappée à coups de briques. Selon le frère de la victime, l’agression serait liée à des accusations de vol de documents portées par K. Sène contre le jeune homme.



D’après l’enquête, la septuagénaire aurait sollicité plusieurs individus, dont un certain Ousseynou Ndiaye alias « Seikh bi », un homme connu des services de la police, pour attaquer S. Ndiaye. Les assaillants auraient intercepté la victime avant de lui dérober 18 000 FCFA, un téléphone portable et une bague, avant de prendre la fuite.



À l’issue des premières investigations, Khady Sène a été interpellée puis poursuivie pour « association de malfaiteurs, tentative de meurtre, complicité et vol en réunion avec violences commis la nuit ».



Le 6 mai 2026, exploitant un renseignement opérationnel, les éléments de la Brigade de recherches ont effectué une descente au domicile de Bamba Niang alias « Sérère », âgé de 28 ans, présenté comme l’un des suspects. Entendu par les enquêteurs, ce dernier a nié toute implication, tout en désignant Ousseynou Ndiaye alias « Seikh bi » comme l’auteur principal des violences exercées sur la victime. Malgré ses déclarations, il a été placé en garde à vue.