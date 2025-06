​Togo : les autorités suspendent la diffusion de France 24 et de RFI pour une durée de 3 mois sur son territoire

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a suspendu la diffusion de France 24 et de Radio France Internationale pour une durée de trois mois. Cette mesure fait suite à des manquements répétés, déjà signalés et formellement rappelés, en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits.



Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, plusieurs émissions récentes ont relayé des propos « inexacts, tendancieux, voire contraires aux faits établis, portant atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays ».



La HAAC rappelle que le pluralisme des opinions n'autorise pas la diffusion de contre-vérités ni la présentation partiale de l'actualité. « Les règles qui encadrent le journalisme au Togo s'appliquent à tous, sans distinction. La liberté de la presse ne saurait être synonyme de désinformation ou d'ingérence. C'est pourquoi cette décision s'inscrit dans une logique de régulation responsable », lit-on dans le communiqué.



La HAAC souligne que le pluralisme ne doit pas conduire à la diffusion de fausses informations ou à une couverture partielle de l'actualité. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une régulation responsable et professionnelle visant à assurer une presse libre, responsable et équilibrée.