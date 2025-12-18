62 milliards de FCFA pour 2030 : le pari audacieux du COSEC pour la souveraineté logistique

Face à une mutation profonde du commerce mondial, le Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) tourne une page historique. En présentant son ambitieux Plan Stratégique de Développement (PSD) 2026-2030 lors de son 50e anniversaire, célébré ce jeudi 18 décembre, l'institution a affirmé sa volonté de devenir le leader incontesté au service des acteurs économiques, avec une feuille de route chiffrée à 62 milliards de francs CFA. Ce cinquantenaire a également été marqué par le dévoilement d'un nouveau logo, symbole visuel d'une institution qui ne se contente plus de gérer l'existant mais qui s'aligne sur l'agenda national « Sénégal 2050 ».



Une souveraineté intellectuelle au service de l'État



La rupture est d'abord méthodologique. Pour ce nouveau cap, la Direction Générale du COSEC a fait le choix audacieux de la compétence interne. Ce plan a été entièrement conçu par les cadres de l'institution, épaulés par le Bureau d’Organisation et Méthodes (BOM) de la Présidence. « Ce n’est pas seulement le plan du Conseil, c’est celui de tout l’écosystème », a martelé le Directeur Général, saluant l’implication exceptionnelle du secteur public et privé lors des ateliers de réflexion.



Diagnostic sans concession et ambition nouvelle



L'analyse situationnelle réalisée ne laisse place à aucun tabou. Si le COSEC jouit d'une expertise reconnue au niveau continental, forte notamment de son influence au sein de l'Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA), il doit faire face à des faiblesses persistantes, comme l’inadaptation de ses textes fondateurs.



La vision pour 2030 vise à « transformer le COSEC en une institution leader, moderne et agile ». Par ailleurs, cette ambition repose sur trois valeurs cardinales dont « la performance (efficacité et qualité), la responsabilité (respect des règles et culture du résultat) et l’intégrité (transparence et confiance) ».



Le PSD, présenté par le directeur du service juridique, s’articule autour de cinq orientations stratégiques majeures pour recentrer l'action du Conseil. Il s’agit de « la capacitation des chargeurs, qui consiste à passer d'une simple assistance technique à un véritable accompagnement juridique et judiciaire. Le maillage territorial et les infrastructures, avec cet aspect, la gestion des corridors devient une priorité absolue pour fluidifier les échanges. L’innovation et la digitalisation, pour ne pas rater le train du numérique et faciliter l'accès à l'information. La coopération régionale, pour renforcer les liens avec les pays enclavés (Mali, Niger, Burkina Faso). Et enfin, le renforcement institutionnel, qui consiste à mobiliser les ressources humaines et matérielles pour un COSEC plus fort ».



Des projets concrets et un financement maîtrisé



Le déploiement de cette stratégie se traduira par des chantiers visibles sur l'ensemble du territoire avec « la construction d'une aire de repos et d'une gare pour gros porteurs à Kidira, des plateformes logistiques et des entrepôts de stockage à Matam, Podor et Richard-Toll, des unités de transformation de l’anacarde à Goudomp et Sédhiou, ainsi que la création d'un pôle logistique portuaire pour décongestionner le port actuel et l'acquisition d'un navire cargo pour relancer le cabotage national » .



Pour financer ce programme de 62 milliards de FCFA, le COSEC mise sur une stratégie mixte, « 50 % de fonds propres, 38 % d'appui de l'État (soit 21 milliards) et, pour la première fois de son histoire, l'ouverture aux Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ».



Un engagement pour le futur



Comme l’a résumé la direction, « le Conseil n'est plus ce penseur accroupi à la croisée des chemins, il est désormais debout et a choisi la voie de la transformation ». Le succès de ce plan dépendra désormais de la rigueur de son exécution et de la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne logistique.