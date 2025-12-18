COSEC : un demi-siècle d'excellence maritime et un nouveau cap stratégique pour l'avenir

Le Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) a célébré son 50ème anniversaire ce jeudi 18 décembre, lors d’une cérémonie empreinte de solennité et de prospective. Entre hommage aux pionniers et présentation du nouveau Plan Stratégique de Développement (PSD), la Directrice Générale, Madame Ndèye Rokhaya THIAM a tracé les contours d'une institution prête à relever les défis du commerce mondial.



Un jubilé d’or sous le signe de la reconnaissance



C’est une « journée magnifique » que vient de vivre le COSEC. Sous l’égide du Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches et de l’Économie Maritime, l'institution a célébré cinquante ans d’engagement au service de l’économie sénégalaise. Pour Mme Thiam, ce cinquantenaire n'est pas qu'une simple date , « c’est l’aboutissement de l'effort de générations d'hommes et de femmes qui ont bâti, pierre par pierre, cet outil stratégique au profit des chargeurs et de l'État ».



L'événement a pris une dimension internationale avec la présence de délégations venues du Mali, du Burkina Faso et du Niger, mais aussi de partenaires venus du Maroc, de Dubaï, de Chine et du Japon. Une « communion en famille » qui souligne le rayonnement du Conseil bien au-delà des frontières nationales.



Le PSD : Une boussole « Made in Senegal »



L’autre temps fort de cette célébration a été la présentation du nouveau Plan Stratégique de Développement (PSD). Plus qu’une simple obligation légale conforme à la loi d’orientation de 2002, ce plan représente la vision du COSEC pour les décennies à venir.



L'innovation majeure réside dans la méthode de conception. « Nous avons fait le choix de la souveraineté intellectuelle », a souligné la Directrice. Plutôt que de solliciter des cabinets privés, le Conseil a mobilisé ses propres forces vives. Le cœur juridique et les cadres du Conseil ont piloté le comité scientifique. Un travail de concert avec le Bureau d'Organisation et Méthode (BOM) de la Présidence.



L’ensemble de l’écosystème notamment, APICS, Forces de Défense et de Sécurité, ministères des Finances et de l’Économie, organisations patronales et chargeurs, a participé à l’élaboration du document à travers trois ateliers intensifs.



Répondre aux défis des chargeurs



Ce nouveau plan se veut concret et opérationnel. Il répond à une question simple mais fondamentale pour les acteurs du secteur, « Où allons-nous et comment faciliter nos affaires ? »



Le PSD prévoit des actions précises pour accompagner les producteurs et les commerçants, notamment à travers la promotion de la charte des chargeurs pour l'export. En intégrant les idées des producteurs et la vision des ministères sectoriels, le COSEC s'offre une véritable « boussole » pour naviguer dans le siècle prochain, avec pour ambition de transformer l'économie maritime en un levier de croissance durable pour tous.