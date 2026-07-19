​Touba : des acteurs communautaires appellent à renforcer la prévention contre les inondations avant le Grand Magal

À l'approche du Grand Magal de Touba, la Plateforme nationale des acteurs communautaires de la lutte contre les inondations appelle l'État à intensifier les mesures de prévention afin d'éviter tout risque d'inondation durant l'événement religieux. Son coordonnateur, Abdou Samath Diouf, salue toutefois le déploiement récent d'importants moyens techniques dans plusieurs quartiers de la ville.



Selon lui, Touba demeure particulièrement vulnérable en raison de son expansion urbaine, de sa forte croissance démographique et de l'existence de zones régulièrement touchées par les inondations. Il invite le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que les services techniques de l'État à poursuivre leurs efforts pour garantir une bonne évacuation des eaux, quelles que soient les précipitations.



Abdou Samath Diouf se dit optimiste quant à la situation cette année. Il souligne le travail de curage des canaux, de nettoyage des bassins de rétention et des quartiers mené par les acteurs locaux et les populations. Il rappelle également que le Premier ministre a donné des instructions aux services compétents pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les inondations à Touba avant le Grand Magal, livre la RFM.