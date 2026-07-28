​Touba : des réservoirs d’eau offerts à des ménages vulnérables avant le Grand Magal

À quelques jours de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, prévue le 2 août 2026, l’ONG Qatar Charity a procédé, mardi, à la remise de réservoirs d’eau d’une capacité de 500 litres à des ménages vulnérables de la cité religieuse.



Cette initiative vise à renforcer l’accès à l’eau potable et à permettre aux familles bénéficiaires de constituer des réserves en prévision de l’affluence attendue durant le Magal, période marquée par une hausse importante des besoins en eau.



Les bénéficiaires ont été identifiés à l’issue d’un processus de ciblage conduit par un comité réunissant la mairie de Touba Mosquée, les services de l’Action sociale, le Comité de protection et de résilience sociale (CPRS), ainsi que les délégués de quartier et les chefs de village.



L’adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Ndame, Daouda Mbow, a salué cette action de solidarité qu’il juge opportune à l’approche du Grand Magal. Il a également rappelé que Qatar Charity avait déjà apporté un appui aux populations de Touba avant le Ramadan à travers la distribution de kits alimentaires.



Pour sa part, le représentant de Qatar Charity, Adnane Kane, a indiqué que cette opération s’inscrit dans la volonté de l’organisation d’accompagner les ménages les plus vulnérables afin qu’ils puissent mieux préparer le Grand Magal et faire face à leurs besoins en eau pendant cet important événement religieux, selon l'APS.