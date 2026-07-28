CAN féminine 2026 : la Zambie inflige un 6-0 à l'Égypte et met la pression sur le Nigeria

La Zambie a parfaitement réussi son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 en infligeant une lourde défaite à l'Égypte (6-0), ce mardi, au Maroc.
Grâce à ce succès, les Copper Queens prennent provisoirement la tête du groupe C à l'issue de la première journée.
L'autre rencontre de cette poule oppose le Nigeria au Malawi, ce mardi à 20h00 GMT, au stade de Rabat. Les Super Falcons tenteront à leur tour de réussir leurs débuts dans la compétition.
Grâce à ce succès, les Copper Queens prennent provisoirement la tête du groupe C à l'issue de la première journée.
L'autre rencontre de cette poule oppose le Nigeria au Malawi, ce mardi à 20h00 GMT, au stade de Rabat. Les Super Falcons tenteront à leur tour de réussir leurs débuts dans la compétition.
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