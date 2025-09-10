​Tourisme : les professionnels du secteur demandent à Amadou Ba la réouverture des bureaux de promotion à l'étranger

Suite à la nomination d'Amadou Ba à la tête du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de la Culture, les professionnels du secteur expriment leurs attentes. Leur principale requête est la réouverture des bureaux de promotion touristique dans les marchés émetteurs, une étape jugée cruciale pour relancer l'attractivité du Sénégal.



Pape B. Ngom, président de l'Association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du Sénégal, a exprimé son souhait de voir le pays atteindre son potentiel. « Ce n'est pas normal qu'un pays comme le Sénégal, qui ne connaît pas la guerre, ni des attentats et on n'arrive même pas à faire un million de touristes par an. C'est une honte pour le Sénégal », a-t-il déploré. Pour y remédier, il suggère la mise en place de vols charters vers certains pays clés afin d'augmenter le nombre de visiteurs.



Selon lui, l'image du Sénégal comme "destination chère" est un frein majeur pour les clients potentiels. Il a appelé le nouveau ministre à prendre en compte l'avis des acteurs du terrain, car « ce sont eux qui ont la matière grise ».



Pape B. Ngom a également plaidé pour une gestion plus collégiale du secteur. Il a regretté le fait que les ministres précédents aient privilégié le dialogue avec le patronat hôtelier plutôt qu'avec les acteurs directs du secteur. Pour lui, les investisseurs ne connaissent pas forcément mieux les réalités du terrain que les professionnels qui y travaillent quotidiennement.



« Normalement, la personne qu'il faut écouter, c'est les acteurs », a-t-il affirmé. Il espère que le nouveau ministre adoptera une approche plus inclusive pour orienter efficacement le développement du tourisme au Sénégal. Livre iRadio.