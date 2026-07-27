​Trafic d'ecstasy, de kush et haschich : l'Ocrtis frappe au cœur d'un réseau à Dakar

Durant la nuit du 24 au 25 juillet 2026, entre 18 heures 30 et 2 heures 30, les éléments de la BRS de Dakar ont interpellé, au niveau des quartiers de Ouakam, Point E et Grand Dakar, six individus, dont quatre Sénégalais et deux ressortissants gambiens pour « association de malfaiteurs, détention et trafic international de drogues (haschich, ecstasy et kush), ainsi que pour blanchiment de capitaux ». Ils auraient été trouvés en possession de 16,5 grammes de haschich, 280 pilules d'ecstasy et 13 sachets de kush.



Il s'agit des Sénégalais Samba Abdoulaye Guèye (29 ans), se disant livreur et domicilié à Ouakam ; Virginie Penda Ndour (29 ans), se disant femme de ménage et domiciliée à Keur Massar ; Mouhamed Falilou Diallo (31 ans), se disant électricien et domicilié à Ouakam ; Saïdou Bah (27 ans), se disant chauffeur et de passage à Dakar ; ainsi que des Gambiens Oumar Ba (31 ans), se disant vendeur de véhicules et domicilié à Grand Dakar ; et Boubacar Diallo (50 ans), se disant conducteur de Thiak-Thiak et domicilié à Grand Dakar.



Ces interpellations sont consécutives à l'exploitation d'un renseignement faisant état de ce qu'un dénommé « Fadel », sans autres précisions, très actif dans le trafic de haschich, détiendrait une importante quantité de cette drogue dans un appartement meublé. La source de l'Ocrtis a également renseigné que ce dernier exerçait son commerce illicite dans les secteurs de Ouakam, Ngor, Almadies et environs.



Fort de ces renseignements, un élément de l'Ocrtis a réussi à passer avec succès une commande de 15 grammes de haschich moyennant la somme de 150.000 FCFA, par le biais d'un intermédiaire dénommé Samba Abdoulaye Guèye. Sur ces entrefaites, une équipe d'agents de l'Ocrtis a été dépêchée sur les lieux. L'entrée de la cité Mbackiyou Faye, sise à Ouakam, a été retenue pour la transaction.



Après quelques instants d'attente, l'acolyte du suspect, dénommée Virginie, est arrivée sur place pour procéder à la livraison finale du produit prohibé. L'assaut lancé a permis de les interpeller avec leurs téléphones portables Android.



Reconduits dans l'appartement meublé aux fins de perquisition, les policiers y ont découvert quinze (15) grammes de haschich, du matériel de conditionnement, deux (02) balances électroniques servant au pesage de la drogue et deux (02) rouleaux de papier étirable destinés à son emballage, soigneusement dissimulés sous le lit.



Interpellée sur l'origine de la drogue, Virginie aurait déclaré être mandatée par son copain nommé « Fadel », sans autres précisions. Elle l'aurait alors appelé pour le rassurer que la transaction avait été effectuée. Quelques instants plus tard, le sieur « Fadel » se serait présenté devant l'immeuble abritant l'appartement meublé à bord d'une moto de marque Liberté 150. Il aurait été immédiatement interpellé et identifié sous le nom de Mouhamed Falilou Diallo, avant de reconnaître la paternité de la drogue.



Invité à donner l'identité de son fournisseur, il aurait affirmé s'être approvisionné auprès d'un Gambien dénommé « Oumar », domicilié à Grand Dakar, sans autres précisions.

Poursuivant sa coopération, le sieur Diallo aurait contacté son acolyte gambien qu'il aurait convaincu d'accepter une nouvelle commande de cent (100) grammes de haschich moyennant la somme de trois cent mille (300.000 FCFA).



Le rendez-vous aurait été fixé au bar-restaurant à l'enseigne « Le Jardin », sis au Point E. Oumar Ba aurait été arrêté devant ledit établissement à bord de son véhicule de marque Volkswagen, immatriculé en Gambie. Il aurait été en possession de trois (03) téléphones portables, dont deux (02) Android et un téléphone simple, ainsi que d'une somme de vingt-cinq mille (25.000 FCFA).



Ce dernier aurait accepté de conduire les policiers dans sa chambre, sise à Grand Dakar, où aucun élément compromettant n'a été découvert lors de la perquisition. Il aurait ensuite refusé toute coopération avec la BRS jusqu'à ce que son ami, Boubacar Diallo, domicilié à Grand Dakar et accompagné de son chauffeur Saïdou Bah, se présente à bord d'une moto scooter pour s'enquérir de sa situation.



Interrogé brièvement, Boubacar Diallo aurait affirmé héberger son ami Oumar Ba ainsi que son chauffeur Saïdou Bah à son domicile. Invité par les policiers à les conduire à sa chambre, la perquisition effectuée sur les lieux se serait soldée par la découverte de treize (13) sachets de kush et de deux cent quatre-vingts (280) pilules d'ecstasy, soigneusement dissimulés dans une poubelle située dans les toilettes de la chambre.



Interrogé sur la paternité des drogues saisies, il aurait affirmé sans ambages que le sieur Oumar Ba en était le propriétaire, sans autres précisions. Les drogues, le véhicule, les motos, l'argent, les téléphones portables et les accessoires ont été saisis aux fins de mise sous scellés.

