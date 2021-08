​Un attaquant du Real Madrid signe à l'OM

Selon les informations de RMC Sport, l’OM va faire signer Pedro (21 ans), attaquant de la réserve du Real Madrid. Pablo Longoria a souvent considéré le joueur comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération, années 2000. Mais le joueur avait été freiné par une blessure au genou (ligaments croisés).



L’OM a eu l’opportunité de le faire venir gratuitement et a donc sauté sur l’occasion. Le joueur est attendu sur Marseille pour y signer un contrat de 3 ans.



C’est un grand gabarit, 1m94, un profil élégant, rare en Espagne disent ceux qui connaissent le joueur. Il s'agit d'un pari pour l'OM, qui va prêter Pedro en première division hollandaise pour qu’il s’aguerrisse et suivre son évolution en espérant récupérer un attaquant prêt pour la Ligue 1 dans un an.



