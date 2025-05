​Vélingara : l'enseignant Abou Djiba bénéficie d'une liberté provisoire après des poursuites pour diffusion de fausses nouvelles

L’enseignant Abou Djiba, en poste à l’école Saré Bodjo, département de Vélingara (sud) a été déféré ce mardi, en même temps que le chauffeur du camion impliqué dans l’accident tragique survenu samedi dernier. Le drame, qui a coûté la vie à deux personnes, dont une élève, s’est produit lors d’un voyage pédagogique impliquant des élèves du collège de Saré Coly et leur professeur. Leur car est entré en collision avec un camion.



M. Djiba est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Peu après l'accident, il avait publié sur les réseaux sociaux un message annonçant un bilan de huit morts, bien au-delà du bilan officiel. Il a rapidement supprimé cette publication, affirmant s’être trompé de bonne foi.



Dans une déclaration sur les ondes de la RFM, un de ses collègues, monsieur Seck, a confirmé sa remise en liberté provisoire. « Notre collègue Abou Djiba a été finalement libéré. Son jugement est prévu pour le 14 de ce mois. Je remercie tous les enseignants et toute la communauté éducative pour leur engagement. Cela illustre la solidarité forte qui unit notre corporation », a-t-il déclaré.



Malgré cette évolution, les syndicats d’enseignants restent mobilisés. Ils dénoncent une procédure injuste à l’encontre de leur collègue et estiment que la liberté provisoire ne suffit pas.



« Cette liberté provisoire ne nous fera pas dormir. Nous restons déterminés à nous battre pour que M. Djiba recouvre pleinement sa liberté. Nous appelons à une mobilisation accrue face à cette situation », a poursuivi M. Seck.



En signe de protestation, une grève des enseignants est maintenue pour ce mercredi, à l’appel des syndicats.