​Vente illégale de médicaments sur TikTok : huit personnes, dont «docteur avortement», arrêtées

La Division Spéciale de lutte contre la Cybercriminalité (DSC) a démantelé un réseau structuré de vente illégale de médicaments (Misoprostol 200 mcg), utilisés à des fins abortives. Huit (08) personnes ont été interpellées dans cette affaire, dont «docteur avortement», le présumé administrateur principal du compte TikTok incriminé.



A l’origine de cette affaire, selon un communiqué de la police, «docteur avortement» publiait des annonces promotionnelles ciblant des femmes en détresse, avant de finaliser les transactions commerciales via WhatsApp. Pour échapper à la justice, le mis en cause aurait utilisé des comptes éphémères et de fausses identités. Grace aux investigations techniques de la police, «docteur avortement» a été identifié et interpelé à Fass (banlieue dakaroise).



L'enquête a permis de remonter jusqu'à un fournisseur présumé établi à «Keur Serigne Bi» (Dakar). Un livreur a été arrêté en flagrant délit, en possession de trois boîtes de Misoprostol dans cet endroit. Ce dernier aurait reconnu son rôle d'intermédiaire, percevant une commission sur chaque livraison illicite.



Au total, huit (08) personnes ont été interpellées dont 03 hommes impliqués dans la gestion, la fourniture et la logistique du réseau et cinq (05) femmes ayant entrepris des démarches pour acquérir ces substances afin d'interrompre leur grossesse.



Plusieurs téléphones portables, une motocyclette et des stocks de médicaments ont été placés sous scellés. Les mis en cause ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque, le mercredi 18 février 2026.



La Police nationale a rappelé à travers la note que «la vente de ces médicaments est strictement réglementée et que leur utilisation hors cadre médical présente de graves risques sanitaires».