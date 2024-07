​Yeumbeul Comico : fin de cavale pour le voleur en série de motos et de son principal receleur

C’est terminé, pour le voleur en série de motos dans la commune de Yeumbeul Comico après une longue traque. Mécanicien de profession, K.C, a été débusqué puis mis aux arrêts avec son principal receleur par les éléments du commissariat d’arrondissement de la localité.



Activement recherchés pour faits de vol de moto et recel présumés, K.C et son receleur sont enfin mis aux arrêts. Après une dizaine de lettres de plaintes pour vols de moto présumés contre le mis en cause du nom de K.C, le chef de service du commissariat d’arrondissement active ses éléments de la brigade de recherche, qui investissent les différents milieux interlopes et lancent la chasse à l’homme contre le ou les auteurs présumés, rapporte les Échos dans sa livraison du jour.



Après son interpellation, K.C passe aux aveux et revendique les faits qui lui sont reprochés, c’est-à-dire, les différents vols de motos dans le secteur.



Face aux enquêteurs, le présumé explique son modus operandi, tout en balançant son receleur répondant au nom de Papa, qui serait domicilié au quartier Hersent de Thiès.



Toujours selon le journal, après quelques jours d’investigations, le présumé receleur avait à son tour été arrêté, grâce aux éléments du commissaire du 1er arrondissement qui ont été alerté par leur collègue de Yeumbeul Comico.



Soumis aux questions des enquêteurs E.D.F alias Papa réfute catégoriquement les accusations et clame son innocence. Les deux accusés ont été présentés devant le parquetier de Pikine/Guédiawaye pour « vol multiples, faux et usage de faux et recel ».