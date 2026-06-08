​Yeumbeul : une adolescente de 14 ans accuse son père de violences sexuelles

A. Ndiaye, un père de famille domicilié à Yeumbeul (banlieue de Dakar), a été arrêté suite à une plainte déposée le 2 juin 2026 par son épouse pour le compte de sa fille C.Ndiaye, âgée de 14 ans. Le mis en cause est suspecté de faits de « pédophilie, tentative de viol sur mineure et d'attouchements sexuels sur mineure entre autres ».



Dans la plainte, la jeune fille accuse son père biologique de lui avoir fait des attouchements sexuels à plusieurs reprises au courant de l'année 2026. D’après la mère de la victime, K.Sy, domiciliée à Keur Massar, le 31 mai 2026, vers 18h, sa fille a débarqué à l'improviste chez elle. Sur ce, elle aurait demandé à parler en aparté à sa grand-mère à qui, elle aurait raconté que son père lui aurait intimé l'ordre de passer désormais la nuit dans sa chambre.



Elle aurait également révélé à sa mère que son père lui demandait parfois de se déshabiller pour vérifier si elle est vierge ou pas, en filmant ses parties intimes. Ce, en plus d'attouchements sexuels en pleine nuit.



Entendu, son père aurait déclaré qu'il n'a jamais vécu sous un même toit avec sa fille C.Ndiaye qui vivait avec sa mère. La présumée victime aurait déclaré qu'elle vivait avec sa mère, mais pour les besoins de ses études, elle se serait rapprochée de son père biologique A. Ndiaye, afin d'être plus proche de son école.



Après exploitation de son téléphone, des vidéos et images compromettantes auraient été découvertes. Interpellé sur ces découvertes, il aurait admis que les images et vidéos montraient bien sa fille.