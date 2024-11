​Ziguinchor : 137 495 enfants ciblés pour une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole

Face à une épidémie de rougeole qui sévit actuellement au Sénégal, le district sanitaire de Ziguinchor, dans le sud du pays, prévoit de vacciner 137 495 enfants âgés de 9 mois à 14 ans révolus. L’annonce a été faite ce vendredi par le Dr Papa Amadou Diallo, adjoint au médecin-chef du district sanitaire, lors d’un Comité départemental de développement (CDD) dédié à cette campagne préventive.



Dr Diallo a souligné « l’urgence de cette initiative dans un contexte où la rougeole représente une menace pour la santé publique. » Selon Aps qui relaye l’information, la campagne, prévue du 2 au 11 décembre, mobilisera plusieurs acteurs locaux, notamment les autorités administratives, les élus territoriaux, et les relais communautaires.



« Nous organiserons des séances de vaccination dans les écoles et mettrons en place une communication de proximité avec des relais qui feront du porte-à-porte pour sensibiliser les parents à amener leurs enfants à se faire vacciner », a expliqué. Dr Diallo.

En complément, une campagne médiatique impliquant les radios communautaires sera déployée afin de toucher un maximum de parents et de garantir le succès de cette opération.





Cette campagne s’inscrit dans une dynamique nationale pour enrayer la propagation de la rougeole, une maladie hautement contagieuse qui touche particulièrement les enfants. En associant les écoles, les communautés locales et les médias, le district sanitaire de Ziguinchor espère atteindre l’ensemble des enfants ciblés et contribuer à la réduction significative des cas dans la région.



Dr Diallo a appelé les parents à coopérer pleinement avec les équipes de santé et les relais communautaires afin de protéger leurs enfants contre ces maladies évitables par la vaccination, indique le journal.