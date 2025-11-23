𝐌𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞𝐬 𝐥𝐚𝐫𝐦𝐨𝐲𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐢, 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐬𝐚 𝐃𝐑𝐀𝐌𝐄,( Habib Léon Faye, ancien gouverneur de Sédhiou )

Il y a des jours comme celui-ci où l’atrocité de la mort se mesure à la félicité de la vie. Le tien en fait partie.

Moussa, il m’a fallu appeler plus d’une personne pour accepter que ton pèlerinage terrestre venait de s’achever.



Je t’ai connu à Sédhiou, durant mon séjour professionnel en tant que Gouverneur. Tu fus le premier à m’arracher une interview, de plus d’une heure, pour passer en revue, point par point, les engagements de l’État après le Conseil interministériel et le Conseil des ministres décentralisés de février 2015. En professionnel rigoureux, tu voulais entendre les voix autorisées, mais surtout confronter la parole publique aux réalités du terrain.



Au cours de mes cinq années à Sédhiou, j’ai apprécié ton professionnalisme, ton sens de la mesure et ta responsabilité dans l’exercice du métier. J’ai été particulièrement marqué par ta capacité à concilier la liberté du journaliste et la nécessité de préserver l’intérêt général, la cohésion régionale. Dans un écosystème médiatique où l’on confond parfois indépendance avec reniement de la bienséance et des normes collectives, tu incarnais, toi, la sagesse, la retenue et la responsabilité.



Ta passion pour le métier de journaliste allait bien au-delà de la fonction de correspondant régional de Sud FM. Soucieux de faire entendre la voix de ton terroir, tu créas Gabou FM, une radio de proximité et de développement. Véritable interface entre la communauté et l’administration publique, elle ne s’écarta point des règles déontologiques qui fondent le journalisme. Avec une générosité professionnelle assez remarquable, tu ouvrais l’antenne et le studio de Gabou FM aux jeunes talents désireux de faire du journalisme un engagement, un sacerdoce.



En ces heures de douleur intense, je pense à ta famille, à tes confrères de Sédhiou, de Gabou FM et de Sud FM où tu fus un dévoué correspondant.

Je pense à Papis Diop, ton double, dont le compagnonnage et l’amitié que vous partagiez étaient connus et appréciés de tous.



Tu t’en vas, laissant Sédhiou orphelin de ta voix, privant le Pakao d’un ardent défenseur.

De là-haut, que ton sourire continue d’éclairer ton terroir et que tes prières apaisent le chagrin causé par ton départ brutal.



Dors dans la félicité céleste, Moussa.

Avec mes pensées priantes.