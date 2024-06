𝐒𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑é𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭-𝐢𝐥 𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐒é𝐧é𝐠𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬𝐢è𝐦𝐞 𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥

Quel meilleur prรฉtexte pour visiter le vaccinopole de Diamniadio sous lโ€™รฉgide de lโ€™Institut Pasteur de Dakar.



ยซ Le Prรฉsident de la Rรฉpublique ร Paris ce mercredi 19 juin 2024 ยป, dโ€™aprรจs un communiquรฉ officiel de la Prรฉsidence de la Rรฉpublique.

Faisant suite ร lโ€™invitation de GAVI-lโ€™alliance du vaccin, et de lโ€™Union Africaine, le chef de lโ€™ร‰tat sรฉnรฉgalais se rendra ร Paris pour prendre part au Forum mondial pour la souverainetรฉ et lโ€™innovation vaccinales.

Une rencontre de haut niveau ร laquelle participera le Prรฉsident de la Rรฉpublique et qui marquera le lancement de lโ€™initiative ยซ Accรฉlรฉrateur de la Production des vaccins en Afrique(AVMA)ยป, mais รฉgalement le dรฉbut de la campagne de reconstitution des fonds de GAVI pour la pรฉriode 2026-2030.

Il sera question de faire un plaidoyer fort pour la reconstitution des fonds pour le financement de la vaccination dans le monde.



Cette opportunitรฉ devrait รชtre le prรฉtexte idรฉal pour le Prรฉsident de la Rรฉpublique, Bassirou Diomaye Faye, pour visiter le vaccinopole qui se trouve au Sรฉnรฉgal, prรฉcisรฉment ร Diamniadio.

Un complexe flambant neuf qui rรฉpond aux enjeux de la fabrication de vaccins contre la Covid-19, la rougeole et la rubรฉole.



Lโ€™Institut Pasteur de Dakar, ร travers le leadership du Docteur Amadou Alpha Sall, un expert รฉmรฉrite appuyรฉ par une รฉquipe compรฉtente, va produire des vaccins ร moindre coรปt pour permettre un meilleur accรจs aux soins.

Cโ€™est un chantier de 1.300 sur financement de la Banque europรฉenne dโ€™investissement(BEI)pour un montant 75 millions dโ€™euros sur les 220 millions de dollars(206 millions dโ€™euros)requis pour Madiba un des bรขtiments du Vaccinopole.

Soit un total de financement de prรจs de 50 milliards de francs CFA.



En effet, la question de la souverainetรฉ vaccinale est plus que jamais dโ€™actualitรฉ car dans ce domaine prรฉcis le continent africain est trรจs en retard. Dรฉjร en octobre 2023, lโ€™Institut Pasteur de Dakar annonรงait la mise en place dโ€™un nouveau programme de production de vaccins contre la rougeole et la rubรฉole au Sรฉnรฉgal. Les doses de vaccins serviront lors des campagnes de vaccination systรฉmatiques sur le continent africain. Une nรฉcessitรฉ impรฉrieuse dโ€™autant que l'on observe depuis un certain temps une nouvelle รฉpidรฉmie mondiale de rougeole et de rubรฉole. Une recrudescence qui rรฉsulte des retards et arrรชts des campagnes de vaccination lors de la Covid-19.



Entre Janvier et Mars 2022, lโ€™OMS note une hausse de 400% de cas sur le continent africain. Mettant ร nu le manque criard de ce type dโ€™usines dans le monde : seulement deux existantes.

ร€ cela sโ€™ajoute la forte demande qui provoque une rupture dans les stocks mondiaux.



Le Sรฉnรฉgal, ร travers lโ€™Institut Pasteur de Dakar, devient aujourdโ€™hui l'un des pionniers dans ce domaine en fabriquant ces vaccins et devenant de facto le troisiรจme producteur mondial et le premier en Afrique.

Une information de haute portรฉe et une visite guidรฉe sur site pour le chef de lโ€™Etat sรฉnรฉgalais appelรฉ ร faire un plaidoyer fort au cours de cette rencontre de Paris pour le financement de la vaccination dans le monde.



Mbaye Diouf

Ancien conseiller spรฉcial ร la Prรฉsidence