🔴 EN DIRECT- Diomaye prépare les locales, Yeumbeul: un policier blessé, un dealer protégé par la rue

PressAfrik Tv vous invite à suivre, ce vendredi 12 juin, son dernier numéro de la semaine de PressKafé. Nos journalistes, chroniqueurs et invités décryptent l'actualité marquée, entre autres, par la restructuration de la Coalition Diomaye Président et des actes de présumés violences sur un policier dans la banlieue de Dakar, alors qu'il exerçait ses fonctions...

Charles KOSSONOU

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