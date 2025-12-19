🔴DIRECT - Affaire SOFTCARE : un grand flou entre les enquêteurs, le Sames, et le Ministre ...

Autres articles
-
Mairie de Dakar : le budget 2026 arrêté à 88,4 milliards F CFA, avec 57,14% pour les dépenses investissements
-
Détention de la femme de Madiambal Diagne : le PJF ordonne une expertise médicale complémentaire
-
Ziguinchor : 5 entreprises accompagnées et 8 distinguées par le BMN et le COPIL-R
-
Fatick : interception de 15 kg de chanvre indien, un individu arrêté par la BRS
-
Nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance : Idrissa Benjamin Sané interpelle le président de la République