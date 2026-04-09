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🔴DIRECT - Conférence : Autonomie, patriotisme et monde multipolaire: l'Afrique à la conquête de sa souveraineté



 Le politologue et Directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Pascal Boniface, écrivain du livre les "Maîtres du Monde" tient ce jeudi 9 avril 2026, une conférence sur le thème "Autonomie, Patriotisme et monde multipolaire : l'Afrique à la conquête de sa souveraineté", au Musée des Civilisations Noires, en présence du Premier Ministre Ousmane Sonko.
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Moussa Ndongo

Jeudi 9 Avril 2026 - 19:35


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