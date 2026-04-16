🔴DIRECT : Mansour Seck évoque l’actualité politique et les nouvelles d’Amadou Ba

L’émission « L’Entretien », diffusée ce jeudi 16 avril 2026 sur PressAfrik TV HD, met l’accent sur l’actualité politique.
L’invité du jour est Mansour Seck, membre du parti « La Nouvelle Responsabilité ». Il revient sur les grands sujets de l’actualité nationale et politique ainsi que sur les nouvelles d’Amadou Ba, ancien Premier ministre et leader de cette formation politique.
L’invité du jour est Mansour Seck, membre du parti « La Nouvelle Responsabilité ». Il revient sur les grands sujets de l’actualité nationale et politique ainsi que sur les nouvelles d’Amadou Ba, ancien Premier ministre et leader de cette formation politique.
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