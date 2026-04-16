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🔴DIRECT : Mansour Seck évoque l’actualité politique et les nouvelles d’Amadou Ba



L’émission « L’Entretien », diffusée ce jeudi 16 avril 2026 sur PressAfrik TV HD, met l’accent sur l’actualité politique.
 
L’invité du jour est Mansour Seck, membre du parti « La Nouvelle Responsabilité ». Il revient sur les grands sujets de l’actualité nationale et politique ainsi que sur les nouvelles d’Amadou Ba, ancien Premier ministre et leader de cette formation politique.
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Moussa Ndongo

Jeudi 16 Avril 2026 - 18:42


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