🔴DIRECT - Spécial 145ᵉ APPEL DE SEYDINA LIMAMOU LAYE

La communauté religieuse des Layennes célèbre jeudi et vendredi le 145e Appel de Mouhamadou Limamou Laye plus connu sous le nom de Seydina Limamou Laye. Cette 145ème édition est placée sous le thème : ‘’Les valeurs islamiques et le développement durable à la lumière des enseignants de Seydina Limamou Laye’’.

Moussa Ndongo

