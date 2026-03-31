🔴EN DIRECT : LA JOURNÉE NATIONALE DES DAARAS le Président de la république Bassirou Diomaye Faye ...

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, préside la Journée nationale des Daaras (écoles coraniques), ce mardi 31 mars 2026, au stade Dakar Arena de Diamniadio. PressAfrik TV vous invite à suivre la cérémonie officielle.

Charles KOSSONOU

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