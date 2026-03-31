Affaire de mœurs : Ass Dione inculpé pour « actes contre-nature » et placé sous mandat de dépôt

Le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye a ordonné, ce mardi 31 mars 2026, le placement sous mandat de dépôt du chanteur religieux Ass Dione. Présenté au juge d’instruction du premier cabinet par la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, l'artiste a été inculpé pour plusieurs griefs, notamment « association de malfaiteurs » et « actes contre-nature ».







Selon des informations rapportées par Seneweb, Ass Dione est soupçonné d'entretenir des relations avec l'animateur Pape Cheikh Diallo ainsi que d'autres individus dont l'identité n'a pas encore été révélée par l'enquête. À l'issue de son face-à-face avec le magistrat instructeur, le chanteur a été écroué et a passé sa première nuit en détention préventive.







L'enquête, pilotée par les éléments de la gendarmerie de Keur Massar, se poursuit activement pour identifier et interpeller les autres acteurs présumés de ce dossier. Les forces de sécurité « recherchent activement ses partenaires présumés »afin de faire toute la lumière sur les ramifications de cette affaire qui continue de défrayer la chronique.

