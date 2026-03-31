Thiès : La coalition Diomaye Président dément toute interruption hostile au Stade Lat Dior

La cellule de communication de la coalition Diomaye Président a publié un communiqué ce mardi 31 mars 2026 pour rectifier des informations jugées inexactes concernant l'ouverture de la Semaine nationale de la Jeunesse à Thiès. Selon l'organisation, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part des jeunes venus de toutes les régions du Sénégal au Stade Lat Dior.







La mise au point porte spécifiquement sur une séquence survenue au début de l'allocution présidentielle. La coalition affirme que les jeunes présents ont spontanément entonné un chant de soutien : « Gnoune Diomaye lagnu beugg » (nous aimons Diomaye). Contrairement à certaines versions relayées, la cellule précise que le Président a simplement interrompu son discours un court instant pour saluer la foule d'un signe de la main, avant de reprendre son intervention « dans le calme ».







La coalition soutient que de nombreuses preuves visuelles confirment cette version des faits, évoquant un véritable moment de communion. Elle déplore qu’un organe de presse ait diffusé une version contraire à la réalité, rappelant au passage le principe journalistique selon lequel « les faits sont sacrés, les commentaires sont libres ».







En conclusion, la cellule de communication met en garde contre l'usage d'informations inexactes à des fins politiciennes, estimant que cela nuit à la crédibilité de la presse. Elle a lancé un appel à la responsabilité des acteurs médiatiques et invité les organes de régulation ainsi que les citoyens à la vigilance pour garantir une « information juste, fiable et vérifiée ».

