Régulation : L’ARTP traque les réseaux « Wifi communautaires » et les terminaux Starlink illégaux

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a publié une mise en garde sévère ce mardi 31 mars 2026 concernant l’exploitation non autorisée de points d’accès à Internet. Le régulateur pointe du doigt la multiplication des réseaux dits « Wifi communautaires », souvent opérés via des terminaux satellitaires de la société Starlink, qui se développent dans plusieurs localités du pays sans cadre légal.







Le gendarme des télécoms rappelle avec fermeté que la fourniture d'accès à Internet est une activité strictement réglementée au Sénégal. Selon le communiqué, cette pratique est « subordonnée à l'octroi d'une licence ou d'une autorisation spécifique délivrée par l'État ». L'ARTP précise que l'innovation technologique, bien que dynamique, « ne saurait s'affranchir du cadre légal sénégalais », soulignant ainsi la nécessité pour les opérateurs de se conformer aux textes en vigueur.







Les sanctions prévues pour les contrevenants sont particulièrement lourdes afin de décourager l'inobservation de la réglementation. Les auteurs de ces partages illégaux s'exposent à des peines d'emprisonnement allant de « 1 à 5 ans », assorties d'amendes comprises entre « 30 et 60 millions de Francs CFA ». Face à la gravité de ces mesures, l'autorité de régulation invite instamment les personnes concernées à « cesser immédiatement ces pratiques illégales ».







Cette sortie de l'ARTP intervient dans un contexte de forte expansion des solutions de connexion par satellite au Sénégal. En rappelant les règles de souveraineté numérique et de sécurité des réseaux, le régulateur entend mettre de l'ordre dans un secteur en pleine mutation, où le partage de connexion non déclaré est désormais dans le viseur de la justice.

