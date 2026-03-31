Sénégal vs Gambie : Pape Thiaw lance Nobel Mendy et passe à une défense à trois

le sélectionneur national Pape Thiaw a décidé d'ajuster ses plans pour le derby face à la Gambie ce mardi 31 mars 2026. Pour cette rencontre, le technicien sénégalais a opéré plusieurs changements notables, notamment le passage à un système tactique s'appuyant sur trois défenseurs.



L'événement majeur de cette composition officielle est la première titularisation du jeune Nobel Mendy, qui va honorer sa toute première sélection avec les Lions de la Teranga. Dans les buts, Yehvann Diouf est confirmé comme titulaire, tout comme l'attaquant Chérif Ndiaye, chargé de mener le front de l'attaque.



Le dispositif défensif sera articulé autour du trio Abdoulaye Seck, Mamadou Sarr et le nouveau venu Nobel Mendy. Au milieu de terrain, l'équilibre sera assuré par la paire Habib Diarra et Pathé Ciss, tandis que les couloirs seront animés par Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf. En attaque, Ismaïla Sarr et Assane Diao accompagneront Chérif Ndiaye pour tenter de percer la défense gambienne.



Composition officielle du Sénégal :



Gardien : Yehvann Diouf Défenseurs : Abdoulaye Seck, Mamadou Sarr, Nobel Mendy Milieux : Krépin Diatta, El Hadji Malick Diouf, Habib Diarra, Pathé Ciss Attaquants : Ismaïla Sarr, Assane Diao, Chérif Ndiaye

