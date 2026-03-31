Justice : Taxawu Senegaal porte plainte pour diffamation au Sénégal et en France

La plateforme politique Taxawu Senegaal a publié un communiqué ce mardi 31 mars 2026 pour dénoncer une recrudescence d'attaques jugées « infondées » et diffamatoires visant son leader. L'organisation souligne que l'engagement de ce dernier se distingue par une « intégrité et une moralité exemplaire », déplorant que le débat public s'éloigne des principes éthiques et des valeurs républicaines au profit de l'invective.







Pour la formation politique, l'action publique doit reposer sur la vérité et la confrontation d'idées, tandis que « la diffamation, les attaques personnelles, le mensonge et la violence verbale en sont la négation ». Le communiqué précise que si la retenue a longtemps été la règle au sein de la plateforme, « cette posture ne saurait être assimilée à une faiblesse ». Désormais, Taxawu Senegaal prévient que toute dérive fera l'objet d'une « riposte ferme ».







Sur le plan judiciaire, des mesures concrètes ont déjà été engagées. La plateforme annonce qu’« une plainte a été déposée auprès de la division de la cybercriminalité » au Sénégal. Le mouvement précise également que « les mêmes dispositions seront prises en France », marquant ainsi sa volonté de poursuivre les auteurs de ces attaques au-delà des frontières nationales afin de protéger l'image de son leader et de ses militants.

