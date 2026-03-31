Gestion des finances publiques : Le Forum du Justiciable dénonce un « silence institutionnel » de la Cour des comptes

Le bureau exécutif du Forum du Justiciable a publié un communiqué ce mardi 31 mars 2026 pour dénoncer la non-publication des rapports annuels de la Cour des comptes du Sénégal. L'organisation de la société civile souligne que les rapports d'activités couvrant les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 demeurent à ce jour indisponibles, une situation qu'elle qualifie de « violation » du Code de transparence dans la gestion des finances publiques.







Selon l'organisation, cette absence de reddition de comptes depuis 2017 traduit un « dysfonctionnement institutionnel majeur » en contradiction flagrante avec les textes en vigueur. Le Forum du Justiciable alerte sur les conséquences graves de ce qu'il nomme un « silence institutionnel », précisant que cela entraîne la privation de données essentielles pour les citoyens et les acteurs de la société civile souhaitant apprécier la gestion des deniers publics.







Le communiqué met également l'accent sur l'entrave au travail parlementaire, déplorant la « non-disponibilité d'outils nécessaires des députés pour exercer leur mission de contrôle ». Cette opacité, selon le bureau exécutif, fragilise l'exigence de transparence et de redevabilité au sommet de l'État, piliers fondamentaux de la bonne gouvernance.





En conclusion, le Forum du Justiciable appelle solennellement la Cour des comptes à « assumer pleinement son rôle »en publiant régulièrement ses rapports annuels et particuliers. Pour l'organisation, le respect strict du Code de transparence est une condition sine qua non pour « consolider la démocratie » et restaurer la confiance des citoyens envers les institutions de contrôle.

