🔴Face au Jury-Babacar Fall GRADEC: "Pourquoi le duo Diomaye-Sonko garde son assise populaire malgré"

Babacar Fall, Secrétaire Général du GRADEC, a décrypté l'actualité politique sénégalaise et l'accueil triomphal d'Ousmane Sonko à Milan. A l'émission "Face au Jury" sur PressAfrik Tvhd, de ce dimanche 14 septembre, il a analysé positivement le récent remaniement gouvernemental, le considérant comme une étape normale pour un nouveau pouvoir désireux d'ajuster sa stratégie. M. Fall a salué notamment les changements aux ministères de l'Artisanat, de la Culture, du Tourisme et des Infrastructures. Cependant, il a exprimé des réserves quant aux nominations de Yacine Fall à la tête du ministère de la Justice et de Me Bamba Cissé à l'Intérieur, invitant les Sénégalaise à les juger sur leurs actions futures.

Abordant le rôle du Premier ministre, Babacar Fall a souligné la légitimité d'Ousmane Sonko. Il a écarté l'idée d'une "dynamique de vengeance" et a prédit plutôt une action basée sur la mise en œuvre du projet "Saxal Jamm". Regadez!

Aminata Diouf

