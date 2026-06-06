🔴Suivez en direct le premier congrès national de Pastef au CICAD

PASTEF-Les Patriotes organise ce samedi 6 juin son premier congrès national au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Un événement historique pour le parti au pouvoir, douze ans après sa création.
Au programme : l’élection du président du parti et l’adoption des grandes orientations politiques pour les années à venir. Sont attendus militants, responsables et délégués venus du Sénégal et de la diaspora pour participer aux travaux.
Au programme : l’élection du président du parti et l’adoption des grandes orientations politiques pour les années à venir. Sont attendus militants, responsables et délégués venus du Sénégal et de la diaspora pour participer aux travaux.
Autres articles
-
Malick Gakou officialise la fusion du Grand Parti avec le Pastef
-
Fidélité aux engagements : Ousmane Sonko rappelle que le Pastef est guidé par le sacrifice des militants, pas par les postes
-
Politique : 9 partis et 48 mouvements fusionnent officiellement avec le Pastef
-
Décentralisation au Sénégal : Le Chef de l'État scelle une convergence de vues avec l'Union des Associations d'Élus locaux
-
Souveraineté alimentaire : Le Conseil des Ministres adopte le projet de loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique