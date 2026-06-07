Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Reug Reug – Boy Niang 2 : le grand choc tant attendu de l’Arène nationale



Reug Reug – Boy Niang 2 : le grand choc tant attendu de l’Arène nationale
Après deux années d’attente et de nombreux rebondissements, le combat tant attendu entre Omar Kane, plus connu sous le nom de Reug Reug, et Boy Niang 2 aura finalement lieu ce dimanche 7 juin à l’Arène nationale. Cette affiche phare du gala organisé par Gaston Production suscite déjà un immense engouement chez les amateurs de lutte.

D’un côté, Reug Reug, leader de l’écurie Thiaroye-sur-Mer, réputé pour sa puissance et son agressivité. De l’autre, Boy Niang 2, pensionnaire de l’écurie De Gaulle, l’un des lutteurs les plus populaires de Pikine. Au-delà de l’affrontement sportif, ce duel symbolise également la rivalité entre deux quartiers emblématiques de la banlieue dakaroise : Thiaroye et Pikine.

L’enjeu est de taille pour les deux champions. Boy Niang 2 aborde ce combat avec un bilan de 14 victoires pour 5 défaites en 19 sorties. Reug Reug, quant à lui, affiche un parcours impressionnant de 15 victoires, une seule défaite et deux combats sans verdict en 18 confrontations.

Très attendu par les férus de lutte, ce face-à-face s’annonce comme un véritable choc des ambitions. Une victoire permettrait à l’un comme à l’autre de consolider sa place parmi les têtes d’affiche de l’arène sénégalaise.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Dimanche 7 Juin 2026 - 01:50


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter