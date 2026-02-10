Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

🛑 Direct | Ucad : Décès de Abdoulaye Ba, les étudiants quittent les lieux...



Le maire de Kolda a réagi avec émotion au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit à la faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

Dans un message publié sur sa page Facebook, l’édile de la capitale du Fouladou a fait part de sa vive consternation face à cette disparition qu’il qualifie de grande perte, aussi bien pour sa famille que pour la Nation. « La disparition de Abdoulaye Ba, étudiant à la faculté de médecine de l’UCAD, nous attriste profondément. Un étudiant, c’est une promesse, un avenir en construction, une espérance pour la Nation », a écrit  Mameboye Diao. 

Le maire a, par ailleurs, adressé ses condoléances les plus sincères à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire, durement éprouvée par ce drame.

Profitant de l’occasion, il a également formulé le souhait que toutes les dispositions nécessaires soient prises afin d’éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. « Nous formulons le vœu que tout soit mis en œuvre pour que de tels drames ne se reproduisent plus », a-t-il ajouté.

Le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba suscite une vive émotion et relance le débat sur les conditions de vie et de sécurité des étudiants.
Autres articles

Cécile Sabina Basène

Mardi 10 Février 2026 - 11:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter