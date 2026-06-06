🛑 Direct CICAD - Premier congrès national de Pastef

PASTEF-Les Patriotes organise ce samedi 6 juin son premier congrès national au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Un événement historique pour le parti au pouvoir, douze ans après sa création.
Au programme : l’élection du président du parti et l’adoption des grandes orientations politiques pour les années à venir.
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