100.000 Logements : Ismaila Madior Fall á Bambilor pour l'inauguration

Ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Ismaila Madior Fall, accompagné de la ministre Annette Ndiaye Seck, inaugurera la "Cité de la Diaspora" à Bambilor. Ce projet vise à prévenir la création de nouveaux bidonvilles et encourage la production massive de logements accessibles.



selon L'Observateur, l'objectif est de dynamiser et diversifier l'offre de logements pour les ménages à faibles revenus et/ou irréguliers, tout en facilitant l'accès au financement bancaire adapté. Avec une vision claire de renforcer l'écosystème de la construction, cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement Sénégalais envers sa diaspora.



Les 100 000 logements prévus dans ce projet ont été élaborés en partenariat avec le gouvernement Sénégalais et ses collaborateurs, cherchant à répondre aux besoins spécifiques et aux préoccupations en matière de logement des Sénégalais vivant à l'étranger.