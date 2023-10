1032 migrants partis du Sénégal ont débarqué en Espagne hier samedi dont certains applaudis par les populations espagnoles à leur arrivée

C’est peut-être le plus grand nombre d’arrivées de pirogues parties du Sénégal, enregistré depuis le début de l’année en Espagne. Au moins 1032 candidats à la migration par la mer ont débarqué sur les côtes espagnoles entre El Hierro, Tenerife et Gran Canaria. Ils venaient tous du Sénégal.



Dans l’une des six pirogues qui les transportaient, il y avait au moins 320 personnes. C’est le plus grand nombre de personnes jamais enregistré dans une seule pirogue.



Dans un élément diffusé par une télévision espagnole hier samedi, le secours de cette pirogue, on peut voir des populations espagnoles applaudir les candidats. On peut également voir le nombre d’enfants qui étaient dans cette pirogue de 320 personnes.