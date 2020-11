10e journée Premier League: Liverpool tenu en échec par Brighton (1-1)

Alors qu'ils avaient l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Premier League avant la rencontre de Tottenham prévue ce dimanche face à Chelsea, les Reds, qui menaient 1-0 (but de Diogo Jota) à cinq minutes de la fin du match, ont été tenus en échec par Brighton (1-1) suite à un penalty transformé par Gross (90e+3).



Mohamed Salah et Sadio Mané se sont vus refuser chacun un but par le VAR.