PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Sénégal : le mois de Ramadan 2026 débute dans 60 jours (CONACOC)
La commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé dans la soirée du samedi 20 décembre que le Sénégal est à «60 jours» du mois de Ramadan 2026, dans un communiqué. 

La CONACOC assure aussi que cette annonce a été faite « en accord avec toutes les familles religieuses et tous les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal», ajoutant avoir « recueilli toutes les  informations venant de ses 485 représentants dans les différentes localités du pays». 

«Le lundi 22 décembre 2025 sera donc le premier jour du mois lunaire de ‘‘ndeyi koor’’ ou radjab», a conclu la commission, dans son communiqué de presse. 
Charles KOSSONOU

Dimanche 21 Décembre 2025 - 09:11


